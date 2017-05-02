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10:46 (мск), источник: Sputnik.by

МВД: две белоруски задержаны по подозрению в совершении убийств

По данным правоохранительных органов, каждое третье убийство в быту совершают женщины, большинство из этих преступлений совершенно в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Правоохранительные органы задержали двух жительниц Беларуси, которые подозреваются в совершении убийств, сообщили в МВД.

На минувшей неделе по подозрению в убийстве своих мужей были задержаны жительницы Крупского и Бобруйского районов.

«В деревне Дайнова Пуховичского района был убит мужчина 1957 года рождения, по подозрению в совершении данного преступления задержана его знакомая 1984 года рождения», — сообщили Sputnik во вторник в МВД.

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По словам собеседников агентства, подозреваемая, которая была ранее судима, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине было нанесено ножевое ранение в области груди.

Аналогичным способом был убит житель деревни Брольники Новогрудского района 1973 года рождения, по подозрению в совершении убийства задержана его сожительница. Тело убитого было обнаружено рано утром на улице, сообщили в МВД.

Как отметили в правоохранительных органах, в последнее время увеличилось число убийств и тяжких телесных преступлений, которые совершают женщины. В среднем это каждое третье убийство на бытовой почве. По словам собеседников агентства, как правило, все эти преступления совершают женщины в пьяном виде.

Говоря о способах убийства, собеседники Sputnik отметили, что женщины редко используют огнестрельное оружие — чаще все это нож, молоток, топор. «Для женщин характерны множественные удары», — сказали в правоохранительных органах.

Эксперты отметили, что женщины, как правило, совершают такие преступления, на почве ревности. «Были случаи, когда женщины убивали кувалдой, молотком для отбивания мяса, душили при помощи постельного белья», — сказали собеседники агентства.

В правоохранительных органах также вспомнили случай, когда была задержана 55-летняя жительница Минска по подозрению в нанесении неверному мужу тяжких телесных повреждений, от которых он скончался.

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