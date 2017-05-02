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10:48 (мск), источник: АиФ Челябинск

Ртуть разлилась во дворе дома во время уборки в Миассе

Опасное вещество собирали спасатели.

Житель Миасса во время уборки во дворе своего дома случайно разлил ртуть, о присутствии опасного вещества на участке мужчина даже не догадывался, сообщает начальник пресс-центра Поисково-спасательной службы Челябинской области Эльмира Гарипова.

Сообщение о ЧП на улице Сенной поступило в миасский спасотряд 30 апреля. «Мужчина рассказал, что недавно купил дом, начал уборку во дворе и пошевелил ногой предмет, похожий на резиновую медицинскую “грушу”. Из ёмкости вылилась ртуть, горожанин вызвал спасателей, которые собрали металл массой около 200 мг и передали для утилизации в Челябинск», — уточнила Эльмира Гарипова.

Напомним, ранее житель Челябинска, разбиравший вещи в доставшемся ему по наследству гараже, обнаружил колбу с 24 килограммами ртути: побоявшись случайно разбить ёмкость, мужчина вызвал спасателей.

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