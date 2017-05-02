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10:46 (мск), источник: СуперОмск

За убийство молотком продавца-инвалида омич получил 15 лет «строгача»

30-летний житель Колосовки Александр Алгазин признан виновным в убийстве инвалида и разбое.

Установлено, что 20 января 2017 года неоднократно судимый за кражи подозреваемый пришел в местный магазин «Маргаритка». В этот момент Алгазин был пьян. Мужчина достал молоток, который принес с собой, и нанес множество ударов по голове и телу пожилого продавца. Тот по состоянию здоровья сопротивляться Алгазину не мог.

Затем нападавший украл из магазина 6 бутылок водки, сигареты, носки, сланцы и деньги, ущерб составил 8,5 тыс. рублей. Все украденное он принес домой и отдал жене, сказав, что купил.

В это время в магазин пришел местный житель и обнаружил продавца без сознания. Он вызвал потерпевшему скорую, однако пожилой мужчина через пару часов умер в больнице.

На месте преступления был найден выкинутый преступником молоток, а также другие улики, благодаря которым подозреваемый вскоре был задержан.

Омский областной суд приговорил Алгазина к 15 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

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