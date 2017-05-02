Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области за минувшие праздничные дни.

Как сообщает управление ГИБДД России по Нижегородской области, за минувшие выходные дни 28 апреля — 1 мая в регионе произошло 50 ДТП, в которых 4 человека погибли, 74 человека получили ранения различной степени тяжести.

Все ДТП с летальным исходом произошли 29 апреля.

Так, в результате столкновения ГАЗ 6611 и ВАЗ 2121 на трассе Нижний Новгород — Касимов в Вачском районе погиб водитель ВАЗа, его 60-летний пассажир был госпитализирован.

Еще одно столкновение на 2 км подъезда к автомобильной дороге Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород унесло жизнь 20-летнего водителя Hyndai. Молодой человек не справился с управлением, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с иномаркой Volvo.

В 18:00 того же дня на 453 км трассы Москва — Уфа в Кстовском районе произошло ДТП с участием мотоцикла Honda.29-летний водитель транспортного средства не выбрал безопасный боковой интервал и совершил столкновение с иномаркой Volvo.

Еще одна автоавария произошла в черте города — на ул. Лескова, 24 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Согласно информации, водитель автобуса ПАЗ 32054 не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода, стоящего на проезжей части.

В результате ДТП пострадал неустановленный мужчина, на вид 45−50 лет. Он скончался в больнице.

Напомним, что 15 ехавших в рейсовом автобусе человек получили травмы в ДТП в Шахунском районе Нижегородской области 28 апреля.