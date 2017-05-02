Пожар начался в центре Астаны
Пожар начался на левобережье Астаны, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. На левом берегу столицы произошло возгорание в жилом комплексе «Лазурный».
Пожар начался на левобережье Астаны, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. На левом берегу столицы произошло возгорание в жилом комплексе «Лазурный».
Пожар начался на левобережье Астаны, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. На левом берегу столицы произошло возгорание в жилом комплексе «Лазурный квартал».
Как сообщили в