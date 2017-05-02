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10:49 (мск), источник: Tengrinews

Пожар начался в центре Астаны

Пожар начался на левобережье Астаны, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. На левом берегу столицы произошло возгорание в жилом комплексе «Лазурный».

Источник: Tengrinews

Пожар начался на левобережье Астаны, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. На левом берегу столицы произошло возгорание в жилом комплексе «Лазурный квартал».

Как сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК, произошло возгорание утеплителя под обшивкой жилого дома. По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 40 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия задействованы все службы экстренного реагирования.

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