В Башкирии «ВАЗ-2115» с туристами разворотило в ДТП на трассе
Пассажир легковушки, который чудом не пострадал, снял видео.
Пассажир легковушки, который чудом не пострадал, снял видео.
В таких случаях говорят: родились в рубашке. На трассе
Но — о, чудо! — ни водитель, ни пассажир не пострадали. Пока подоспевшие гаишники оформляли ДТП, мужчина, который был в «пятнашке», снимал видео с места происшествия.
— Повезло! В рубашке родился, — прокомментировал автор видео. Судя по его рассказу, он отделался испугом и испорченными в разлившемся антифризе брюками.
Оказывается, друзья ехали в поход — решили провести первые майские выходные на лоне природы. Но до водопада Гадельша они не доехали.
Кадры с места аварии ее участники обнародовали в группе «На дорогах Сибая (Башкирское Зауралье)», снабдив пост советами:
— Пристегивайте ремни, соблюдайте скоростной режим, дистанцию — это может спасти вашу жизнь!