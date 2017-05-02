В Башкирии «ВАЗ-2115» с туристами разворотило в ДТП на трассе

В таких случаях говорят: родились в рубашке. На трассе Сибай-Белорецк «пятнашка» влетела в «КамАЗ», легковушку развернуло и бросило на «Фольксваген Джета». В такой мясорубке больше всего, конечно, досталось «ВАЗу» — машина превратилась в груду металлолома: раскурочило колеса, переднюю пассажирскую дверь, даже обшивку вывернуло наизнанку.

Но — о, чудо! — ни водитель, ни пассажир не пострадали. Пока подоспевшие гаишники оформляли ДТП, мужчина, который был в «пятнашке», снимал видео с места происшествия.

— Повезло! В рубашке родился, — прокомментировал автор видео. Судя по его рассказу, он отделался испугом и испорченными в разлившемся антифризе брюками.

Оказывается, друзья ехали в поход — решили провести первые майские выходные на лоне природы. Но до водопада Гадельша они не доехали.

Кадры с места аварии ее участники обнародовали в группе «На дорогах Сибая (Башкирское Зауралье)», снабдив пост советами:

— Пристегивайте ремни, соблюдайте скоростной режим, дистанцию — это может спасти вашу жизнь!