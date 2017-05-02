Задержаны управляющие трех служб такси

В офисах компаний, которые предоставляют услуги такси, проводят обыски сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

По 50-ти адресам нагрянули с проверками в рамках дела об уклонении от налогов с особо крупных размерах. По данным прокуроров, с 2015 по 2017 год государству был нанесен ущерб в размере десяти миллионов леев.