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10:59 (мск), источник: Noi.md

Задержаны управляющие трех служб такси

Троих администраторов служб такси задержали, в офисах компаний, которые предоставляют услуги такси, обыскивают сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Источник: Noi.md

В офисах компаний, которые предоставляют услуги такси, проводят обыски сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

По 50-ти адресам нагрянули с проверками в рамках дела об уклонении от налогов с особо крупных размерах. По данным прокуроров, с 2015 по 2017 год государству был нанесен ущерб в размере десяти миллионов леев.

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