Задержаны управляющие трех служб такси
Троих администраторов служб такси задержали, в офисах компаний, которые предоставляют услуги такси, обыскивают сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Троих администраторов служб такси задержали, в офисах компаний, которые предоставляют услуги такси, обыскивают сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
В офисах компаний, которые предоставляют услуги такси, проводят обыски сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
По 50-ти адресам нагрянули с проверками в рамках дела об уклонении от налогов с особо крупных размерах. По данным прокуроров, с 2015 по 2017 год государству был нанесен ущерб в размере десяти миллионов леев.