В Екатеринбурге оцепили оживленный перекресток из-за угрозы взрыва

2 мая 2017 года в Екатеринбурге полицейские оцепили перекресток Волгоградская — Серафимы Дерябиной из-за угрозы взрыва.

«Пожарные, милиция загородили как сверху на мосту, так и снизу под мостом», — написали обеспокоенные очевидцы в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).