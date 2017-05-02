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11:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге оцепили оживленный перекресток из-за угрозы взрыва

На Юго-Западе.

Источник: УралИнформБюро

2 мая 2017 года в Екатеринбурге полицейские оцепили перекресток Волгоградская — Серафимы Дерябиной из-за угрозы взрыва.

«Пожарные, милиция загородили как сверху на мосту, так и снизу под мостом», — написали обеспокоенные очевидцы в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).

Этот факт подтвердил «Уралинформбюро» руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых: «Ничего криминального обнаружено не было. Оказалось, что нерадивый собственник решил избавиться от пустых коробок и не нашел лучшего места, чем территория под мостом».

В. Горелых призвал екатеринбуржцев более внимательно относиться к своим вещам, чтобы не создавать неудобства другим людям.

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