В Екатеринбурге оцепили оживленный перекресток из-за угрозы взрыва
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2 мая 2017 года в Екатеринбурге полицейские оцепили перекресток Волгоградская — Серафимы Дерябиной
«Пожарные, милиция загородили как сверху на мосту, так и снизу под мостом», — написали обеспокоенные очевидцы в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).
Этот факт подтвердил «Уралинформбюро» руководитель
В. Горелых призвал екатеринбуржцев более внимательно относиться к своим вещам, чтобы не создавать неудобства другим людям.