Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Узбекский тракторист притворился врачом и заработал $500 тысяч
Как бороться с шумными соседями?
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби
«Локомотив» и «Урал» сразятся в финале Кубка России по футболу
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
15Роботы в Пальмире
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11:10 (мск), источник: Om1.ru

В Омске работник культуры из любопытства поджег спиртное и сгорел заживо

В омской Гострудинспекции рассказали о страшном смертельном случае на работе, произошедшем ранней весной.

Вопрос об охране труда остается одним из приоритетных направлений, заявили сегодня на брифинге представители Гострудинспекции Омской области и региональной прокуратуры.
Заместитель руководителя Гострудинспекции Сергей Писарев сообщил, в Омске на 12% снизился общий уровень травматизма. При этом, как отметил представитель ведомства, нулевого уровня достичь невозможно, «но к этому нужно стремиться».

Несмотря на снижение несчастных случаев, производственные травмы все равно остаются острым вопросом. Причем нередко происшествия случаются по вине самих работников.

Об одном таком случае стало известно сегодня, хотя произошел он два месяца назад. Работники одного из учреждений культуры Омска отмечали 8 марта. В честь праздника сотрудники устроили корпоратив, на котором в изобилии присутствовал алкоголь. После того как алкоголь подошел к концу, работникам захотелось продолжения банкета, и из закромов достали еще выпивку.

Сергей Писарев, заместитель руководителя Гострудинспекции в Омской области:

— Коллектив захотел проверить, спиртное ли перед ними, или же просто из любопытства, и решили узнать, загориться или нет. Один мужчина зажигалкой поджег жидкость, отчего она ярко вспыхнула, пламя перекинулось на человека.

В результате рискованного эксперимента работника с сильными ожогами доставили в реанимацю. Несмотря на усилия медиков, мужчина вскоре скончался.

Как пояснил Сергей Писарев, расследование этого дела все еще продолжается, поэтому пока сохраняется конфиденциальность, а подробности, где именно произошел инцидент, не разглашаются.

Отметим, сфера культуры не относится к травмоопасным направлениям трудовой деятельности. По количеству производственным травм и смертности лидируют такие отрасли, как транспорт, строительство, сельское хозяйство обрабатывающая промышленность.

Писарев также припомнил последние громкие производственные травмы, закончившиеся летальным исходом. Среди них — слесарь, сварившийся в кипятке, и работник завода, который в приступе эпилепсии ударился о стену.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Калягин раскритиковал Безрукова, попросившего у Медведева на детские театры в Омске
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
Греция и кредиторы договорились по пакету реформ
В больнице остаются 15 россиян после ЧП на рейсе «Аэрофлота»
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
В КНДР назвали учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
Российские отели заплатят налоги за Booking.com
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие Советский гражданин на вопрос про импортный тягач ответил бы Skoda, импортный самосвал — Tatra, а импортный автобус, конечно же, Ikarus!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
От Воробья до Грута: 10 самых ожидаемых фильмов мая Лето близко, а это значит, что в кинотеатрах открывается сезон блокбастеров. Нас ждут новые «Стражи Галактики», возвращение на экраны Чужого и Джека Воробья, а также легенда о короле Артуре по версии Гая Ричи
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь