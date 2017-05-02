В Омске работник культуры из любопытства поджег спиртное и сгорел заживо

Вопрос об охране труда остается одним из приоритетных направлений, заявили сегодня на брифинге представители Гострудинспекции Омской области и региональной прокуратуры.

Заместитель руководителя Гострудинспекции Сергей Писарев сообщил, в Омске на 12% снизился общий уровень травматизма. При этом, как отметил представитель ведомства, нулевого уровня достичь невозможно, «но к этому нужно стремиться».

Несмотря на снижение несчастных случаев, производственные травмы все равно остаются острым вопросом. Причем нередко происшествия случаются по вине самих работников.

Об одном таком случае стало известно сегодня, хотя произошел он два месяца назад. Работники одного из учреждений культуры Омска отмечали 8 марта. В честь праздника сотрудники устроили корпоратив, на котором в изобилии присутствовал алкоголь. После того как алкоголь подошел к концу, работникам захотелось продолжения банкета, и из закромов достали еще выпивку.

Сергей Писарев, заместитель руководителя Гострудинспекции в Омской области:

— Коллектив захотел проверить, спиртное ли перед ними, или же просто из любопытства, и решили узнать, загориться или нет. Один мужчина зажигалкой поджег жидкость, отчего она ярко вспыхнула, пламя перекинулось на человека.

В результате рискованного эксперимента работника с сильными ожогами доставили в реанимацю. Несмотря на усилия медиков, мужчина вскоре скончался.

Как пояснил Сергей Писарев, расследование этого дела все еще продолжается, поэтому пока сохраняется конфиденциальность, а подробности, где именно произошел инцидент, не разглашаются.

Отметим, сфера культуры не относится к травмоопасным направлениям трудовой деятельности. По количеству производственным травм и смертности лидируют такие отрасли, как транспорт, строительство, сельское хозяйство обрабатывающая промышленность.

Писарев также припомнил последние громкие производственные травмы, закончившиеся летальным исходом. Среди них — слесарь, сварившийся в кипятке, и работник завода, который в приступе эпилепсии ударился о стену.