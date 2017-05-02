Создатели финансовой пирамиды обманули клиентов на 25 миллионов

Обвиняемые в 2012 году в Новороссийске создали финансовую пирамиду «Хорс», суть которой заключалась в привлечении денежных средств граждан под видом заключения договоров займа с условиями высоких процентных выплат, сообщает прокуратура Краснодарского края. Деятельность данной организации строилась на принципе, в соответствии с которым выплаты гражданам под видом процентов производятся не за счет полученных доходов от предпринимательской деятельности, а за счет простого накопления средств, поступающих от вновь обманутых граждан.

Выплаты процентов осуществлялись для формирования доверия населения и привлечения новых клиентов. В период с ноября 2012 года по июнь 2015 года они обманули 61 лицо на сумму порядка 25 миллионов рублей. При получении денежных средств обвиняемые сообщали ложные сведения об инвестировании денежных средств в высокодоходные сферы фондовых и финансовых рынков, в том числе «forex», которые способны в краткосрочный период принести высокий доход, а также в строительство и иную деятельность, что не соответствовало действительности.

«ФедералПресс» напоминает, что осуждена создательница пирамиды, похитившая у южноуральцев 55 миллионов.