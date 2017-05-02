Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Узбекский тракторист притворился врачом и заработал $500 тысяч
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Как бороться с шумными соседями?
Плюсы и минусы квартир-студий
СМИ: откровенное фото Седоковой набрало 100 тысяч лайков
США требуют ядерного разоружения РФ - причины
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
9Юбилей Корейской народной армии
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Возвращение христиан в Каракош
11:45 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Создатели финансовой пирамиды обманули клиентов на 25 миллионов

НОВОРОССИЙСК, 2 мая, ФедералПресс. Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении 36 и 46-летних Алены Яновой и Сергея Сюсюры, учредителя и директора организации. Они создали финансовую пирамиду с помощью которой обманули 61-го человека.

Обвиняемые в 2012 году в Новороссийске создали финансовую пирамиду «Хорс», суть которой заключалась в привлечении денежных средств граждан под видом заключения договоров займа с условиями высоких процентных выплат, сообщает прокуратура Краснодарского края. Деятельность данной организации строилась на принципе, в соответствии с которым выплаты гражданам под видом процентов производятся не за счет полученных доходов от предпринимательской деятельности, а за счет простого накопления средств, поступающих от вновь обманутых граждан.

Выплаты процентов осуществлялись для формирования доверия населения и привлечения новых клиентов. В период с ноября 2012 года по июнь 2015 года они обманули 61 лицо на сумму порядка 25 миллионов рублей. При получении денежных средств обвиняемые сообщали ложные сведения об инвестировании денежных средств в высокодоходные сферы фондовых и финансовых рынков, в том числе «forex», которые способны в краткосрочный период принести высокий доход, а также в строительство и иную деятельность, что не соответствовало действительности.

«ФедералПресс» напоминает, что осуждена создательница пирамиды, похитившая у южноуральцев 55 миллионов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Президент новосибирской строительной компании задолжал сотрудникам свыше 1,5 миллиона
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
Греция и кредиторы договорились по пакету реформ
В КНДР назвали учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
В России появится памятная монета в честь юбилея Бальмонта
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
Российские отели заплатят налоги за Booking.com
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие Советский гражданин на вопрос про импортный тягач ответил бы Skoda, импортный самосвал — Tatra, а импортный автобус, конечно же, Ikarus!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
От Воробья до Грута: 10 самых ожидаемых фильмов мая Лето близко, а это значит, что в кинотеатрах открывается сезон блокбастеров. Нас ждут новые «Стражи Галактики», возвращение на экраны Чужого и Джека Воробья, а также легенда о короле Артуре по версии Гая Ричи
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь