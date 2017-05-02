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11:22 (мск), источник: 112.ua

В Одессе проверяют информацию о минировании двух университетов

Неизвестные сообщили о минировании Национального университета им. Мечникова и Одесского национального политехнического университета.

Источник: 112.ua

В Одессе проверяют информацию о минировании двух университетов, сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области.

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В 10:30 в полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Национального университета им. Мечникова, а через 4 минуты поступило еще одно сообщение о заминировании Одесского национального политехнического университета.

На указанные места выехали следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнического управления и кинологи со служебными собаками.

Проверка обоих университетов продолжается.

Напомним, что сегодня в Одессе День траура в связи с 3-й годовщиной трагедии 2 мая 2014 г. Силовые структуры сегодня работают в усиленном режиме.

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