В Одессе проверяют информацию о минировании двух университетов
Неизвестные сообщили о минировании Национального университета им. Мечникова и Одесского национального политехнического университета.
Неизвестные сообщили о минировании Национального университета им. Мечникова и Одесского национального политехнического университета.
В Одессе проверяют информацию о минировании двух университетов, сообщает
В 10:30 в полицию позвонил неизвестный и сообщил о заминировании Национального университета им. Мечникова, а через 4 минуты поступило еще одно сообщение о заминировании Одесского национального политехнического университета.
На указанные места выехали
Проверка обоих университетов продолжается.
Напомним, что сегодня в Одессе День траура в связи с 3-й годовщиной трагедии 2 мая 2014 г. Силовые структуры сегодня работают в усиленном режиме.