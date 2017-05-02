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12:04 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградец украл из шиномонтажа коробку с дневной выручкой

Подозреваемый ранее был судим за преступление против личности.

Полиция Калининграда задержала 59-летнего местного жителя по подозрению в краже денег из шиномонтажной мастерской. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» во вторник сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Преступление было совершено 26 апреля около 09:20 на улице Магнитогорской. Войдя в подсобное помещение через незапертую дверь, мужчина похитил всю дневную выручку предприятия — 8,2 тыс рублей, которые лежали в коробке.

Против калининградца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый ранее был судим за преступление против личности.

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