Калининградец украл из шиномонтажа коробку с дневной выручкой

Полиция Калининграда задержала 59-летнего местного жителя по подозрению в краже денег из шиномонтажной мастерской. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» во вторник сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Преступление было совершено 26 апреля около 09:20 на улице Магнитогорской. Войдя в подсобное помещение через незапертую дверь, мужчина похитил всю дневную выручку предприятия — 8,2 тыс рублей, которые лежали в коробке.

Против калининградца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Подозреваемый ранее был судим за преступление против личности.