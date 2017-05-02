Новосибирск начали топить воды с Алтая

Жителей Новосибирска, в первую очередь дачников, предупредили о возможном подтоплении сразу нескольких садовых обществ в черте города. Населению рассылаются информационные сообщения, предупреждения дублируются по телефонам председателям СНТ (садоводческих некоммерческих товариществ), в дело также идут электросирены со звуковым сигналом и речевым сообщением, передает корреспондент ИА REGNUM.

По информации Верхне-Обского бассейнового водного управления, сбросы воды из Новосибирского водохранилища в реку Обь планово увеличат на 150 кубических метров в секунду (м3/сек). И в ближайшие сутки-двое общий объем пропусков составит 4150 ± 100 м3/сек, что может привести к повышению уровня воды в реке Обь.

Дальнейший режим работы Новосибирского водохранилища утвердит межведомственная комиссия по регулированию водосбросов с учетом составленного графика и уточненного прогноза по ожидаемому притоку воды с Алтая.

Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области, прогнозируется, что уровень воды по реке Обь в черте города Новосибирска может приблизиться к отметке 365 сантиметров. Вода может подступить к нескольким участкам в садовых обществах «Геолог» и «Строймашевец» в Первомайском районе Новосибирска.

Как уточнили ИА REGNUM в новосибирской городской мэрии, из-за того, что в зоне возможного подтопления оказались отдельные дачные участки Первомайского района, было оповещено население 14 СНТ.

По данным на 8 часов местного времени 2 мая уровень реки Оби составляет 348 см. Но уже с 16 часов будет увеличен среднесуточный сброс в нижний бьеф (до 4150±100 м3/с).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пик первой волны паводка в Новосибирской области, связанный с приходом «большой воды» с Алтайского края, специалисты ожидали 27—28 апреля . И хотя региональные власти во главе с губернатором Владимиром Городецким уверяют, что меры, предпринятые силами МЧС и местными властями, достаточны, чтобы держать ситуацию под контролем, коттеджный поселок города Обь все же подтопило из-за обильного снеготаяния на полях и нарушения дренажной системы — в воде оказались 30 домов. Позже обстановка стабилизировалась, и вода постепенно начала отступать.

В связи с угрозой подтопления органы управления и силы Новосибирской области еще 10 апреля были переведены в режим функционирования «Чрезвычайной ситуации», а региональное ГУ МЧС России — в режим «Повышенной готовности». С 14 апреля в круглосуточном режиме наблюдается половодье на реке Карасук, протекающей по трем районам области: Кочковскому, Краснозерскому, Карасукскому. На контроле и другие реки региона. В то же время обстановка с паводком в Алтайском крае постепенно нормализуется, продолжается процесс снижения уровня грунтовых вод. Вопреки опасениям местных властей и спасателей, первая волна паводка пока не принесла существенных бедствий краю.