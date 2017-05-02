В Березниках ссора брата и сестры закончилась поножовщиной

Как сообщает полиция, сперва брат и сестра вместе распивали спиртное. Потом они поругались, женщина схватилась за нож и нанесла удар мужчине.

55-летний потерпевший был госпитализирован с проникающим ранением живота. Его безработную сестру 54 лет задержали и поместили в изолятор временного содержания.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.