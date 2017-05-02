В Черняховске полиция задержала двух мужчин за серию краж из автомобилей

Полицейские Черняховска задержали двоих жителей Озёрского района в возрасте 18-ти и 20-лет, подозреваемых в серии краж из автомобилей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД во вторник.

По данным полиции, в ночь на 22 апреля молодые люди похитили из припаркованного на улице Калининградской автомобиля «Мерседес» 40 литров бензина. Кроме того, полицейские установили причастность задержанных к краже аудиоколонок, сабвуфера и зеркала заднего вида из салона «Фольксвагена», припаркованного на стоянке возле медицинского учреждения на улице Цветочной.

79-летний владелец иномарки проходил курс лечения и забыл закрыть двери автомобиля на замок.

Как установили оперативники, злоумышленники передвигались по территории района на автомобиле, высматривая иномарки 80−90-х годов выпуска с незакрытыми окнами и дверями. В ходе обыска в доме и гараже одного из подозреваемых полицейские обнаружили большое количество автомобильных комплектующих и другого имущества — автомобильные магнитолы, бамперы, фары и даже рыболовные снасти. Похищенные аудиоколонки и зеркало заднего вида один из задержанных установил в свой личный автомобиль.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Проверяется их возможная причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона. Ранее молодые люди к уголовной ответственности не привлекались.