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12:05 (мск), источник: ТАСС

На Урале предстанет перед судом участник ОПГ, которая вывела в Китай более 595 млн руб

Группировка работала в Свердловской и Тюменской областях.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении жителя города Верхняя Пышма Свердловской области, обвиняемого в участии в преступной группировке, которая незаконно вывела в Китай более 595 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

«Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя города Верхняя Пышма Свердловской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Участие в преступном сообществе» и статьей УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере, организованной группой», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что основное дело в отношении всей группировки находится в производстве.

Как полагает следствие, с апреля по декабрь 2014 года члены преступного сообщества незаконно вывели на счета китайских компаний порядка $10 млн и 32 млн китайских юаней, что эквивалентно более 595 млн рублей. «По версии следствия, в марте 2014 года мужчина вошел в состав ОПС (организованного преступного сообщества — прим. ТАСС), которое было создано двумя жителями Екатеринбурга, жителем Тюмени, а также гражданином Китая для незаконного вывода в Китай валюты в интересах недобросовестных китайских предпринимателей», — уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что преступники принимали от работавших в Екатеринбурге бизнесменов из КНР наличные деньги и за вознаграждение передавали ее российским коммерсантам, которые были заинтересованы в незаконном обналичивании своих доходов. Взамен те переводили безналичные средства на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых преступниками. «Затем данные фирмы заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга о предоставлении персонала для осуществления деятельности в области информационных технологий. После этого осуществлялась конвертация денежных средств в валюту и вывод ее в Китай под видом оплаты договоров аутсорсинга», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что группировка планировала работать, в том числе и в Челябинской области, но сотрудники ФСБ задержали ее участников в декабре 2014 года.

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