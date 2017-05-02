Омичи, пропавшие без вести с перевернутой на Иртыше лодки, были браконьерами

В воскресенье, 30 апреля, на Иртыше в районе поселка Николаевка случился инцидент. Перевернулась моторная лодка, в которое было трое мужчин. Как уже писал портал Om1.ru, одному из омичей удалось выбраться на берег. Двое остальных пропали без вести.

Стали известны подробности несчастного случая. Выяснилось, что двое мужчин занимались браконьерством. В тот день они взяли своего приятеля с собой, чтобы показать, как ловят стерлядь. На товарища мужчину надели спасательный жилет, а сами пренебрегли средствами безопасности, очевидно, посчитав себя опытными речниками.

В тот день разыгрался штормовой ветер, особенно опасно было на воде. Судам, тем более, маломерным, выходить на воду было очень рискованно, однако браконьеры не побоялись опасности.

Во время очередного шквала лодку перевернуло, мужчины оказались под водой. Один из них смог выбраться на сушу благодаря спасжилету. Омич чувствовал себя хорошо и отказался от госпитализации. Его осмотрела бригада «скорой помощи», которую вызвали на улицу Песчаную.

Двое друзей уцелевшего мужчины пропали без вести, их судьбы остаются неизвестными уже третьи сутки. Тем не менее, правоохранительные органы продолжают вести поиски пропавших.