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12:30 (мск), источник: Югополис

Полиция Краснодара задержала грабителей в медицинских масках

Злоумышленники связали веревками хозяина дома и его жену и похитили их имущество.

В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару с сообщением о разбойном нападении обратился житель улицы Гаражной. Ночью, разбив окно, в частное домовладение проникли трое мужчин, лица которых были закрыты медицинскими масками. Под угрозой применения ножа они потребовали отдать им все имеющиеся в доме деньги, после чего связали веревками хозяина жилища и его жену. Забрав 30000 рублей, мужской пиджак и два мобильных телефона, злоумышленники скрылись с места преступления.

При проведении комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции установили личности и задержали предполагаемых злоумышленников на съёмной квартире, где также было изъято орудие преступления — нож. Задержанными оказались уроженцы Республики Ингушетия, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Они сознались в содеянном и написали явки с повинной.

Подозреваемые заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, сообщает пресс-группа УМВД по городу Краснодару.

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