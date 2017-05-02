Полиция Краснодара задержала грабителей в медицинских масках

В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару с сообщением о разбойном нападении обратился житель улицы Гаражной. Ночью, разбив окно, в частное домовладение проникли трое мужчин, лица которых были закрыты медицинскими масками. Под угрозой применения ножа они потребовали отдать им все имеющиеся в доме деньги, после чего связали веревками хозяина жилища и его жену. Забрав 30000 рублей, мужской пиджак и два мобильных телефона, злоумышленники скрылись с места преступления.

При проведении комплекса оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции установили личности и задержали предполагаемых злоумышленников на съёмной квартире, где также было изъято орудие преступления — нож. Задержанными оказались уроженцы Республики Ингушетия, один из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Они сознались в содеянном и написали явки с повинной.