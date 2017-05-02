Россошанка ответит в суде за клевету на односельчанку

Россошанские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 43-летней жительницы села Евстратовка за распространение заведомо ложных сведений. Женщина клеветала на односельчанку. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила ответственный по взаимодействию со СМИ ОМВД России по Россошанскому району Мария Шевцова в воскресенье, 30 апреля.

В отдел полиции обратилась 31-летняя сельчанка, которая сообщила, что с 25 июля 2016 года по 10 апреля 2017 года ее соседка распространяла в отношении нее заведомо ложные сведения.

— Подозреваемая, находясь в общественных местах, рассказывала жителям села о том, что потерпевшая якобы больна и представляет опасность для окружающих, а также о том, что женщина состоит в религиозной секте. Злоумышленницу задержали. Россошанка частично признала свою вину и рассказала, что раньше дружила с потерпевшей, но потом они перестали общаться, — сказала Мария Шевцова.

Женщине было известно, что ее соседка страдала легочным заболеванием. Об этом злоумышленница рассказала жителям села из чувства мести.

По словам Марии Шевцовой, работая на почте, злоумышленница получила письмо в большом конверте, адресованное потерпевшей, и рассказывала местным жителям, что в нем якобы находились результаты медицинских анализов, подтверждающих заболевание. Почтальон предостерегала односельчан от общения с женщиной.

В отношении россошанки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (клевета). В случае вынесения обвинительного приговора ей грозит штраф до 500 тыс. рублей.