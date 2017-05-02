В Киеве на Русановских садах произошла драка со стрельбой: ранен мужчина
Двоих участников конфликта доставили в управление полиции, а потерпевшего — в больницу.
Двоих участников конфликта доставили в управление полиции, а потерпевшего — в больницу.
В Киеве на Русановских садах произошла драка со стрельбой, в результате которой был ранен мужчина. Об этом сообщает
Около полуночи правоохранители получили сообщение о стрельбе. По вызову сразу выехали
«На месте происшествия выяснилось, что конфликт возник между двумя компаниями, которые там отдыхали: двое мужчин спровоцировали драку с оппонентом. В результате один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов. Потерпевшего, а это местный житель, 1991 года рождения, с ранениями в спину и бедро госпитализировали в больницу. Впоследствии, после оказания медицинской помощи, киевлянин оставил больничное учреждение и написал заявление о том, что не имеет ни к кому претензий», — говорится в сообщении.
Двоих человек 1984 и 1971 г.р., доставили в Днепровское управление полиции для дачи объяснений и установления обстоятельств конфликта.
С места происшествия изъяли предмет, похожий на устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, три гильзы и четыре патрона калибра 9 мм. Кроме того, в автомобиле, которым управлял стрелок, изъяли охотничье ружье и 9 патронов калибра 12 мм к ней.
Сведения должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.
Ранее в результате стрельбы в ночном клубе Бахмута был ранен мужчина.