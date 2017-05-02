В Киеве на Русановских садах произошла драка со стрельбой: ранен мужчина

В Киеве на Русановских садах произошла драка со стрельбой, в результате которой был ранен мужчина. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Около полуночи правоохранители получили сообщение о стрельбе. По вызову сразу выехали следственно-оперативная группа и наряды спецподразделения.

«На месте происшествия выяснилось, что конфликт возник между двумя компаниями, которые там отдыхали: двое мужчин спровоцировали драку с оппонентом. В результате один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов. Потерпевшего, а это местный житель, 1991 года рождения, с ранениями в спину и бедро госпитализировали в больницу. Впоследствии, после оказания медицинской помощи, киевлянин оставил больничное учреждение и написал заявление о том, что не имеет ни к кому претензий», — говорится в сообщении.