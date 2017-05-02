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12:06 (мск), источник: РИА Новости

В Калининграде ветеран Великой Отечественной войны выпал из окна

КАЛИНИНГРАД, 2 мая — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели ветерана Великой Отечественной войны, выпавшего из окна шестого этажа дома в Калининграде, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Источник: РИА Новости

Она отметила, что информация об обнаружении тела ветерана Великой Отечественной войны полковника военной авиации поступила в правоохранительные органы 2 мая в 6.40 (7.40 мск). В ходе осмотра места происшествия на теле ветерана обнаружены телесные повреждения, характерные для падения с высоты.

«Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда регионального управления СК РФ проводится доследственная проверка по факту падения мужчины 1925 года рождения из окна квартиры, расположенной на шестом этаже в городе Калининграде», — сказала представитель ведомства.

По предварительным данным, мужчина проживал в квартире на шестом этаже с гражданской женой. Утром женщина проснулась от холода, увидела открытое окно в комнате, выглянув в окно, она увидела на бетонном покрытии под окном квартиры тело мужа. Приехавшие медики констатировали смерть ветерана.

Гацко отметила, что ранее мужчина не высказывал желания свести счеты с жизнью. Накануне ветеран собирался пойти в штаб авиации на улице Яналова в областном центре. Следствие склоняется к версии несчастного случая. Все обстоятельства произошедшего, включая точную причину смерти мужчины, будут установлены в ходе доследственной проверки.

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