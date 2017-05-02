Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Известный бизнес-консультант оценил Путина как менеджера
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
От сноса дома можно будет отказаться на собрании жильцов
Московские новостройки подешевели на 7,6%
СМИ: откровенное фото Седоковой набрало 100 тысяч лайков
США требуют ядерного разоружения РФ - причины
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Возвращение христиан в Каракош
15Роботы в Пальмире
12:07 (мск), источник: СуперОмск

В Омске при падении с крыши погиб известный медийщик

Вчера, 1 мая, ремонтировавший кровлю дома на улице Добровольского омич не справился с сильным ветром и упал с крыши здания.

Полученные травмы не оставили мужчине шансов выжить.

Погибшим оказался известный в профессиональных кругах медийщик Антон Шарин. Мужчина несколько лет проработал в министерстве по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области, БУ ОО «МинСпортМедиа» и телеканале «Антенна 7» инженером нелинейного монтажа.

Также он в течении нескольких лет проработал видеоинженером в одном из продюсерских центров города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сенат США решил не готовить новый проект антироссийских санкций
Греция и кредиторы договорились по пакету реформ
В КНДР назвали учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
Банк России выпустил памятную монету к юбилею Бальмонта
Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина
Российские отели заплатят налоги за Booking.com
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие Советский гражданин на вопрос про импортный тягач ответил бы Skoda, импортный самосвал — Tatra, а импортный автобус, конечно же, Ikarus!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Плюсы и минусы квартир-студий
Как оформить кухню: 11 современных решений
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь