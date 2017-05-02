В Омске при падении с крыши погиб известный медийщик
Вчера, 1 мая, ремонтировавший кровлю дома на улице Добровольского омич не справился с сильным ветром и упал с крыши здания.
Вчера, 1 мая, ремонтировавший кровлю дома на улице Добровольского омич не справился с сильным ветром и упал с крыши здания.
Полученные травмы не оставили мужчине шансов выжить.
Погибшим оказался известный в профессиональных кругах медийщик Антон Шарин. Мужчина несколько лет проработал в министерстве по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области, БУ ОО «МинСпортМедиа» и телеканале «Антенна 7» инженером нелинейного монтажа.
Также он в течении нескольких лет проработал видеоинженером в одном из продюсерских центров города.