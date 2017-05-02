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12:19 (мск), источник: БЕЛТА

Витебские следователи ищут жертв псевдоцелительницы

2 мая, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Витебские следователи устанавливают потерпевших от действий псевдоцелительницы, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Источник: БЕЛТА

Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении 37-летней женщины, которая путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами и золотыми изделиями 33-летней жительницы областного центра.

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По данным следствия, в октябре 2014 года в лифте жилого дома потерпевшая прочитала объявление о снятии порчи и излечении от болезней. После нескольких встреч с автором объявления женщина прекратила с ней общение. Но вскоре женщине позвонила дочь «целительницы» с предложением помочь излечиться от эпилепсии. Она уверила о наличии у себя тех же способностей, что и у матери, и проводила различные дорогостоящие обряды по снятию порчи. Потерпевшая также участвовала в обрядах сжигания денежных средств, которые в сумме Br2,2 тыс. и $1,5 тыс. передала подозреваемой. Кроме того, та завладела золотыми изделиями потерпевшей, которые якобы нужно было почистить. После того как жертва мошенничества прошла лечение в больнице и попросила вернуть ее золотые изделия, «целительница» сообщила, что она провела с ними обряд и выбросила серьги, цепочки, кулоны и кольца в реку.

Таким образом, создавая видимость перед потерпевшей о своих уникальных целительных способностях, с ноября 2014 по май 2015 года подозреваемая путем обмана завладела денежными средствами потерпевшей в размере 1 тыс. евро, $3,75 тыс., более Br12 тыс.

Следователями предъявлено обвинение 37-летней женщине по ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Обвиняемая скрылась от следствия, в июле 2016 года была объявлена в розыск. В апреле 2017 года женщину задержали в Минске. К ней применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

В материалах уголовного дела имеются сведения о трех подобных фактах мошенничества в 2015 году в отношении жителей Витебска. Следователи обращаются к гражданам, которым что-либо известно о противоправной деятельности обвиняемой или потерпевшим от ее мошеннических действий, с просьбой обратиться в Витебский городской отдел Следственного комитета по адресу: проспект Московский, 51а или позвонить по телефону 8 (0212) 46−21−61.

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