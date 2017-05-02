Витебские следователи ищут жертв псевдоцелительницы

По данным следствия, в октябре 2014 года в лифте жилого дома потерпевшая прочитала объявление о снятии порчи и излечении от болезней. После нескольких встреч с автором объявления женщина прекратила с ней общение. Но вскоре женщине позвонила дочь «целительницы» с предложением помочь излечиться от эпилепсии. Она уверила о наличии у себя тех же способностей, что и у матери, и проводила различные дорогостоящие обряды по снятию порчи. Потерпевшая также участвовала в обрядах сжигания денежных средств, которые в сумме Br2,2 тыс. и $1,5 тыс. передала подозреваемой. Кроме того, та завладела золотыми изделиями потерпевшей, которые якобы нужно было почистить. После того как жертва мошенничества прошла лечение в больнице и попросила вернуть ее золотые изделия, «целительница» сообщила, что она провела с ними обряд и выбросила серьги, цепочки, кулоны и кольца в реку.

Таким образом, создавая видимость перед потерпевшей о своих уникальных целительных способностях, с ноября 2014 по май 2015 года подозреваемая путем обмана завладела денежными средствами потерпевшей в размере 1 тыс. евро, $3,75 тыс., более Br12 тыс.

Следователями предъявлено обвинение 37-летней женщине по ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Обвиняемая скрылась от следствия, в июле 2016 года была объявлена в розыск. В апреле 2017 года женщину задержали в Минске. К ней применена мера пресечения в виде содержания под стражей.