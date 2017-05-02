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12:48 (мск), источник: Интерфакс

Приостановлена работа лагеря под Ижевском после массового отравления детей

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU — Роспотребнадзор приостановил деятельность детского лагеря «Дружба» под Ижевском, в котором в ночь на вторник отравились подростки, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«Все противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся, работа лагеря приостановлена, пищеблок закрыт, отобраны пробы пищевых продуктов, воды, дети вывозятся», — говорится в сообщении.

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Надзорное ведомство отмечает, что участников чемпионата оказалось существенно больше, чем может вместить лагерь.

«Данное мероприятие организовано в лагере без уведомления управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. Всего завезено 500 детей при расчетной численности лагеря на 380 детей», — говорится в пресс-релизе.

При этом управление Роспотребнадзора сообщает о том, что госпитализирован 41 человек.

Ранее заместитель министра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева сообщила, что госпитализировано 48 подростков. По информации пресс-службы администрации Ижевска, пострадавших от отравления — 65 человек.

Следственное управление СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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