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12:44 (мск), источник: VN.ru

Юные знатоки массово отравились на чемпионате «Что? Где? Когда?»

Более 50 детей отравились во время проведения чемпионата России по игре «Что? Где? Когда?» в оздоровительном лагере под Ижевском, сообщает Следственное управление СК РФ по Удмуртии. Среди участников были и представители Новосибирска.

По данным следствия, 2 мая в 1:30 ночи в правоохранительные органы поступило сообщение о пищевом отравлении детей в лагере «Дружба». Туда накануне прибыли со всей России более 500 подростков в возрасте от 16 до 18 лет. В настоящее время в инфекционную больницу госпитализировано более 50 детей.

Среди гостей есть и представители Новосибирска. Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь из них. «Этой информации у меня нет», — заявил корреспонденту VN.ru организатор игр в Новосибирске Семен Родыгин.

«Следственными органами СК РФ по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере “Дружба” (ч.1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сейчас специалисты Роспотребнадзора собирают пробы воды и продуктов, а следователи опрашивают детей и персонал.

Это уже не первый случай массового отравления новосибирских детей вдали от дома. 28 марта семь юных хоккеистов и двое взрослых, приехавших на сборы в Свердловскую область, обратились за медпощью с признаками острой кишечной инфекции. Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований — в смывах кастрюли в овощном цехе специалисты нашли бактерии «энтеробактер клоаце», а в холодильнике — приправу с истекшим сроком годности.

Ежегодный чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?» среди школьников в 2017 году проходит в Ижевске. В нем принимают участие сильнейшие команды различных городов России, лучшие из которых получают право на участие в чемпионате Европы. Общее число участников традиционно составляет около 50−60 команд.

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