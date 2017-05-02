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12:45 (мск), источник: dostup1.ru

В Троицке во время пожара в многоквартирном доме погибли два человека

Огнем в квартире были объяты вещи, мебель, дверные проемы.

Во время пожара в многоквартирном доме в Троицке (Челябинская область) погибли два человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Возгорание произошло примерно в 23.30 в понедельник, 1 мая.

«Через две минуты на место прибыли подразделения 31-й пожарно-спасательной части 7-го отряда ФПС. Возгорание произошло в одной из квартир второго этажа кирпичного дома», — говорится в сообщении.

Спасатели обнаружили плотное задымление одного из подъездов и квартиры. Соседи сообщили, что внутри могли находиться жильцы.

«Через несколько минут второе звено газодымозащитной службы произвело вскрытие входных дверей квартиры. Горение происходило в двух комнатах, при этом огнем были объяты вещи, мебель, дверные проемы. В считанные секунды был подан ствол и вскоре было объявлено о ликвидации открытого пламени», — сообщили в МЧС.

В квартире спасатели обнаружили без признаков жизни мужчину и женщину 1978 и 1980 годов рождения. Сотрудники скорой медпомощи констатировали смерть в результате отравления продуктами горения.

Причина пожара устанавливается.

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