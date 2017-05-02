Осуждена наркодилерша, прятавшая героин у автозаправки на М-5

30-летняя жительница Сосновского района была задержана сотрудниками УФСБ по Челябинской области летом 2016 года.

«390 граммов героина женщина извлекла из тайника, который оборудовала ранее возле одной из заправочных станций вблизи трассы М-5. Эта была только часть партии наркотических средств, приобретенной ей с целью дальнейшего сбыта», — сообщают контрразведчики.

Оставшиеся более 40 граммов героина, расфасованные на более мелкие партии, предназначенные для продажи, оперативники изъяли у наркодилера дома, а также из тайников, которые она успела соорудить в родном селе, в котором проживает.

Отбывать наказание женщине предстоит в колонии общего режима.