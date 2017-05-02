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13:32 (мск), источник: Uralpress.ru

Осуждена наркодилерша, прятавшая героин у автозаправки на М-5

В Челябинской области осуждена наркодилерша, прятавшая героин в тайнике у автозаправки на трассе М-5 «Урал». Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы, однако исполнение приговора отсрочено, пока дети преступницы не достигнут 14-летнего возраста.

30-летняя жительница Сосновского района была задержана сотрудниками УФСБ по Челябинской области летом 2016 года.

«390 граммов героина женщина извлекла из тайника, который оборудовала ранее возле одной из заправочных станций вблизи трассы М-5. Эта была только часть партии наркотических средств, приобретенной ей с целью дальнейшего сбыта», — сообщают контрразведчики.

Оставшиеся более 40 граммов героина, расфасованные на более мелкие партии, предназначенные для продажи, оперативники изъяли у наркодилера дома, а также из тайников, которые она успела соорудить в родном селе, в котором проживает.

Отбывать наказание женщине предстоит в колонии общего режима.

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