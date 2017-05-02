В Пермском крае иномарка врезалась в опору ЛЭП

В 03:00 со стороны Лысьвы в направлении автомобильной дороги «Кунгур-Соликамск» двигался Chevrolet Aveo. За рулем был мужчина 1981 года рождения.

На втором километре дороги он не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет с последующим наездом на опору ЛЭП. В итоге водитель скончался на месте.

По факту случившегося идет проверка.