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13:04 (мск), источник: ИА Башинформ

Верховный суд Башкирии утвердил приговор экс-чиновнице, незаконно распорядившейся 2 млн рублей

УФА, 2 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Верховный суд Башкортостана утвердил приговор бывшему заместителю главы администрации Абзелиловского района, начальнику финансового управления.

Ранее районный суд признал 55-летнюю женщину виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и запретил занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на два года.

По информации пресс-службы Прокуратуры РБ, осужденная не согласилась с решением суда и обжаловала его в апелляционном порядке. Она настаивала на прекращении уголовного дела.

Установлено, что замглавы муниципалитета незаконно выписывала себе и 14 подчиненным премии. За 2015 год она подписала восемь приказов. На основании этих документов чиновникам было выдано свыше 2 млн рублей стимулирующих выплат. Более 460 тысяч рублей из указанной суммы чиновница получила лично. Целью ее незаконных действий было собственное обогащение и повышение авторитета перед сотрудниками.

Позже она полностью возместила причиненный ущерб. Верховный суд РБ, в соответствии с позицией прокуратуры, отклонил доводы апелляционной жалобы и оставил приговор в силе.

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