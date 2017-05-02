Верховный суд Башкирии утвердил приговор экс-чиновнице, незаконно распорядившейся 2 млн рублей

Ранее районный суд признал 55-летнюю женщину виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и запретил занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на два года.

По информации пресс-службы Прокуратуры РБ, осужденная не согласилась с решением суда и обжаловала его в апелляционном порядке. Она настаивала на прекращении уголовного дела.

Установлено, что замглавы муниципалитета незаконно выписывала себе и 14 подчиненным премии. За 2015 год она подписала восемь приказов. На основании этих документов чиновникам было выдано свыше 2 млн рублей стимулирующих выплат. Более 460 тысяч рублей из указанной суммы чиновница получила лично. Целью ее незаконных действий было собственное обогащение и повышение авторитета перед сотрудниками.

Позже она полностью возместила причиненный ущерб. Верховный суд РБ, в соответствии с позицией прокуратуры, отклонил доводы апелляционной жалобы и оставил приговор в силе.