Серийных аптечных воров задержали в Минске

Первый случай произошел в Бресте. Так, 20 апреля в Московский РОВД областного центра обратилась фармацевт аптеки № 48 РУП «Фармация». Она сообщила, что около 18.20 неизвестные похитили из кассового аппарата выручку в размере Br725. С места преступления были изъяты отпечатки пальцев злоумышленника и записи с камер видеонаблюдения. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 205 (кража) УК РБ.

Подобный инцидент случился на следующий день в Бобруйске. Вечером милиционерам Первомайского района фармацевт ООО «Аптечное дело» рассказала, что из аптеки было похищено около Br345. С места преступления также были изъяты записи с камер видеонаблюдения.

«И в Бресте, и в Бобруйске были одни и те же граждане. После проведенных оперативно-разыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены. Оперативники выяснили, что по стране они передвигаются на арендованном автомобиле и в ближайшее время намерены выбыть в Вильнюс», — отметила Анна Иващенко.

Сотрудники уголовного розыска Брестской области совместно с коллегами из Минска задержали подозреваемых в столице. Ими оказались граждане России 1987 и 1983 годов рождения. На момент задержания один из них находился в межгосударственном розыске за совершение аналогичных преступлений на территории РФ.

Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания Ленинского РОВД Бреста. Устанавливается их причастность к подобным кражам в других городах Беларуси.