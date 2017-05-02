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12:42 (мск), источник: БЕЛТА

Серийных аптечных воров задержали в Минске

2 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Брестской области и Минска задержали двух граждан России, подозреваемых в серии краж на территории Беларуси, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Источник: БЕЛТА

Первый случай произошел в Бресте. Так, 20 апреля в Московский РОВД областного центра обратилась фармацевт аптеки № 48 РУП «Фармация». Она сообщила, что около 18.20 неизвестные похитили из кассового аппарата выручку в размере Br725. С места преступления были изъяты отпечатки пальцев злоумышленника и записи с камер видеонаблюдения. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 205 (кража) УК РБ.

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Подобный инцидент случился на следующий день в Бобруйске. Вечером милиционерам Первомайского района фармацевт ООО «Аптечное дело» рассказала, что из аптеки было похищено около Br345. С места преступления также были изъяты записи с камер видеонаблюдения.

«И в Бресте, и в Бобруйске были одни и те же граждане. После проведенных оперативно-разыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены. Оперативники выяснили, что по стране они передвигаются на арендованном автомобиле и в ближайшее время намерены выбыть в Вильнюс», — отметила Анна Иващенко.

Сотрудники уголовного розыска Брестской области совместно с коллегами из Минска задержали подозреваемых в столице. Ими оказались граждане России 1987 и 1983 годов рождения. На момент задержания один из них находился в межгосударственном розыске за совершение аналогичных преступлений на территории РФ.

Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания Ленинского РОВД Бреста. Устанавливается их причастность к подобным кражам в других городах Беларуси.

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