В Гомеле мотоциклист-бесправник сбил на пешеходном переходе девочку
2 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле
2 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле
ДТП произошло 1 мая в 17.15 по улице Б. Хмельницкого. После наезда мотоцикл «Хонда CBR 1000 F» отбросило на автомобиль «Фольксваген Джетта».
В результате аварии девочка с полученными травмами госпитализирована в реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы.
Телесные повреждения также получили 29-летний мотоциклист и его 25-летний пассажир. Водитель после осмотра медиками отпущен домой, пассажир госпитализирован в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи Гомеля.