В Гомеле мотоциклист-бесправник сбил на пешеходном переходе девочку

ДТП произошло 1 мая в 17.15 по улице Б. Хмельницкого. После наезда мотоцикл «Хонда CBR 1000 F» отбросило на автомобиль «Фольксваген Джетта».

В результате аварии девочка с полученными травмами госпитализирована в реанимационное отделение Гомельской областной клинической больницы.

Телесные повреждения также получили 29-летний мотоциклист и его 25-летний пассажир. Водитель после осмотра медиками отпущен домой, пассажир госпитализирован в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи Гомеля.