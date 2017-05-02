В Красноярске горит недостроенный «дворец»

Пожар заметили около получаса назад на ул. Караульная, в районе дома на ул. Линейная, 122, и заправочной станции на ул. Караульная, 80, — в этом месте расположено недостроенное трехэтажное здание, которое местные жители из-за его архитектуры называют «дворцом». По словам автора появившегося в социальных сетях видео, сообщение к пожарным поступило от полицейских.

«Экипаж ДПС ехал мимо и передал информацию пожарным, а также проинструктировал рабочих, чтобы предприняли правильные действия в данной ситуации. Они открыли ворота и были готовы к приезду пожарного расчёта. Экипаж ДПС находится на месте», — написал автор видео.

В настоящее время, по данным сотрудников МЧС России площадь пожара составляет около 350 кв. метров. На месте работают пожарные, которые пока вынуждены подвозить воду к месту пожара, так как рядом нет пожарного гидранта. Из здания пожарные вывели 17 рабочих, ни один не пострадал.