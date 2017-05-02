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13:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге поймали напавшего на подростка хулигана

Ему грозит до 5 лет.

В Екатеринбурге задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в избиении 17-летнего подростка. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД, ранее он был судим за грабеж и разбойное нападение.

Преступление было совершено 12 апреля 2017 года около Театра Драмы. Несовершеннолетний на скейтборде наехал на юношу. Между ними завязалась драка, в результате которой подросток получил травмы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Сейчас екатеринбуржец находится под стражей.

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