В Екатеринбурге поймали напавшего на подростка хулигана

В Екатеринбурге задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в избиении 17-летнего подростка. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД, ранее он был судим за грабеж и разбойное нападение.

Преступление было совершено 12 апреля 2017 года около Театра Драмы. Несовершеннолетний на скейтборде наехал на юношу. Между ними завязалась драка, в результате которой подросток получил травмы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Сейчас екатеринбуржец находится под стражей.