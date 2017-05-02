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13:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Нелегальный игровой клуб закрыли в Зиме Иркутской области

Правоохранители изъяли 14 «одноруких бандитов».

Следователями СКР совместно с сотрудниками полиции пресечена деятельность незаконного игорного заведения по улице Куйбышева, 79 в Зиме Иркутской области. В ходе обыска было изъято 14 единиц игрового оборудования. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Игорное заведение было расположено в нежилом помещении.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия», — отметили в ведомстве.

Следственное управление СКР по Иркутской области напоминает гражданам о работе телефона доверия: 8 (3952) 20−46−54, по которому каждый может сообщить о преступлении, в том числе о работе игровых салонов.

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