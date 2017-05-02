Нелегальный игровой клуб закрыли в Зиме Иркутской области
Правоохранители изъяли 14 «одноруких бандитов».
Правоохранители изъяли 14 «одноруких бандитов».
Следователями СКР совместно с сотрудниками полиции пресечена деятельность незаконного игорного заведения по улице Куйбышева, 79 в Зиме Иркутской области. В ходе обыска было изъято 14 единиц игрового оборудования. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Игорное заведение было расположено в нежилом помещении.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия», — отметили в ведомстве.
Следственное управление СКР по Иркутской области напоминает гражданам о работе телефона доверия: