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13:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

Братчанин организовал в своей квартире наркопритон

Наркопритон в одной из квартир в Братске обнаружили полицейские.

Полицейские Братска пресекли деятельность наркопритона, который 44-летний мужчина организовал около двух недель назад в своей квартире в одном из жилых домов поселка Энергетик, сообщает 2 мая 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. В ходе обысков в квартире изъяты медицинские шприцы и иные предметы, предположительно используемые наркозависимыми при употреблении наркотических веществ.

В отношении братчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ «организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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