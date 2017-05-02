Братчанин организовал в своей квартире наркопритон

Полицейские Братска пресекли деятельность наркопритона, который 44-летний мужчина организовал около двух недель назад в своей квартире в одном из жилых домов поселка Энергетик, сообщает 2 мая 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. В ходе обысков в квартире изъяты медицинские шприцы и иные предметы, предположительно используемые наркозависимыми при употреблении наркотических веществ.

В отношении братчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ «организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.