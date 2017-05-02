Екатеринбургскую Широкую Речку «подкоптит» торфяник

По словам очевидцев, огонь распространяется очень быстро.

Днем 2 мая 2017 года в екатеринбургском микрорайоне Широкая Речка загорелся торфяник на улице Соболева. Снимки задымленных участков и дворов появились в социальных сетях, передает «Уралинформбюро».

Стоит отметить, что с 29 апреля на территории Екатеринбурга введен особый противопожарный режим, запрещающий посещение городских лесов и торфяных массивов, а также разведение костров.