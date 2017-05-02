В Новосибирске полицейскому грозит пожизненный срок за попытку продать наркотики-вещдоки, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По данным ведомства, в декабре 2016 года сотрудник полиции, ответственный за прием, хранение и выдачу вещественных доказательств, взял из камеры хранения 900 граммов изъятой «синтетики». После мужчина -полицейский договорился с неизвестным о продаже партии за 350 тысяч рублей.

Непосредственную передачу должен был провести другой сотрудник МВД — Азамат Кокожанов за половину суммы. Итак, Кокожанов взял пакет с наркотиками и отправился в место встречи с покупателем. Первый сотрудник МВД получил денежный перевод и отдал команду отдать «товар». Но вместо покупателя деньги передавали сослуживцы злоумышленников — сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

«Курьер"-Кокожанов признался в преступлении заключил досудебное соглашение. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

А вот инициатору незаконной сделки теперь грозит пожизненное лишение свободы.