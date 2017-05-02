Прокуратура начала проверку новосибирского аквапарка после травмы посетительницы, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Ленинского района г. Новосибирска проводит проверку в связи с оказанием населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг», — заявили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что информация о том, что девушка получила перелом позвоночника, катаясь на одной из горок аквапарка, появилась накануне в соцсетях. Сам инцидент, как уточняют в региональном управлении МВД, произошел 30 апреля вечером. Неизвестный пользователь сообщил, что девушка застряла внутри горки. По недосмотру инструктора в неё въехал молодой человек. Итог — у девушки перелом позвоночника, а у парня сломана нога. Однако это лишь одна из версий. В других источниках пишут, что девушка получила ушиб живота, а парень отделался ссадинами. Мы получили официальный ответ от представителей новосибирского аквапарка. Общаться на камеру они отказались. В письме указано, что информация о полученных переломах не соответствует действительности. В ближайшее время в аквапарке проведут проверку, её организуют и в региональном следственном комитете. Добавим, это не первый подобный случай. Сразу после открытия аквапарка на одной из горок застряла девушка. В администрации тогда сообщили, что ЧП произошло из-за малого веса посетительницы. Кроме этого, происшествие назвали рядовым случаем, для которого есть термин — недолёт.

Как сообщили «Вестям» в региональном Минздраве, девушка находится в 11-й городской больнице, врачи диагностировали у неё тупую травму поясницы, переломов нет. Молодой человек получил ушибы обеих стоп, его отпустили домой после осмотра.