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13:23 (мск), источник: dostup1.ru

Два брата погибли, откачивая воду из подвала, в Магнитогорске

В обстоятельствах случившегося разбирается СК.

Следователи выясняют причину смерти двух жителей Магнитогорска (Челябинская область), трупы которых были обнаружены в подвале частного дома, — по предварительным данным, мужчины отравились угарным газом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в одном из частных домов Орджоникидзевского района. Два брата откачивали воду из подвала при помощи бензиновой мотопомпы. Когда мужчины затихли и к ним заглянул 18-летний сын одного из них, горожане уже не подавали признаков жизни. Парень попытался вытащить мужчин, спустившись к ним, но сам почувствовал себя плохо.

«По предварительным данным, погибшие надышались угарным газом», — рассказал замруководителя Орджоникидзевского межрайонного СО СУ СКР по Магнитогорску Павел Шлыченко.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Молодого человека, пытавшегося спасти отца и дядю, увезли в больницу на скорой.

Ольга Плеханова.

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