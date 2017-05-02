Супруга бывшего омского вице-мэра Поповцева получила условный срок

Ее признали виновной в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

В период с 27 февраля по 13 мая 2014 года Лариса Поповцева получила от некого бизнесмена 11 млн рублей в счет купленного им у «Юнитэка» имущества. Денег, однако, на расчетный счет компании Поповцева не внесла: около 6 млн она потратила на гашение долгов «Юнитэка», а оставшуюся часть средств присвоила, причинив организации ущерб в особо крупном размере.

Вину в присвоении Лариса Поповцева не признала, ущерб возместить не пыталась. В ходе следствия был наложен арест на ее дебиторскую задолженность в размере порядка 5,9 млн рублей.