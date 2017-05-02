В Уфе пьяный подросток помочился в фонтан «Семь девушек»

На снимке — голый молодой человек, вставший на край фонтана и справляющий туда нужду. «Это было вчера, около 23:00. Я там была, гуляла с ребенком. Это подростки примерно 17−18 лет, пьяные, по-моему или накуренные», — пишет авто фото.

ProUfu.ru обратился в компетентные органы за оценкой действий молодого человека и двух его друзей, которых также засняла читательница ProUfu.ru.