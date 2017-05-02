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13:10 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе пьяный подросток помочился в фонтан «Семь девушек»

В Уфе пьяные подростки оскернили фонтан «Семь девушек». Фото нам прислала читательница.

На снимке — голый молодой человек, вставший на край фонтана и справляющий туда нужду. «Это было вчера, около 23:00. Я там была, гуляла с ребенком. Это подростки примерно 17−18 лет, пьяные, по-моему или накуренные», — пишет авто фото.

ProUfu.ru обратился в компетентные органы за оценкой действий молодого человека и двух его друзей, которых также засняла читательница ProUfu.ru.

Источник: PROUFU.ru

Между тем в Уфе с начала года зафиксировано более 300 случаев вандализма. Вред бюджету за 3 месяца нанесен более чем на 2 миллиона 200 тысяч рублей. Хулиганы ломают светильники и урны, ломают ограды.

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