В Одессе из-за сообщения о минировании эвакуировали людей с Куликова поля

В Одессе в связи с сообщением о минировании эвакуировали людей с Куликова поля. Об этом сообщает корреспондент «112 Украина».

«Буквально 10 минут назад поступило сообщение о заминировании Куликова поля. Людей попросили покинуть площадь и вывели обратно через рамки одну группу, и тех, кто возлагал цветы, вывели со стороны улицы Пироговской. Сейчас все находятся за оцеплением, специалисты сейчас будут проверять информацию о заминировании», — сообщил корреспондент.

В полиции уточняют, что поступила информация о заминировании Дома профсоюзов.