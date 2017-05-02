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13:27 (мск), источник: 365info.kz

Молодая мать двоих детей пропала в ЗКО

26 апреля ушла из дома и не вернулась 21-летняя жительница села Богдановка Теректинского района ЗКО Жулдыз Сисенова.

Источник: 365info.kz

Женщина сказала родным, что съездит ненадолго в Уральск повидать мужа, который работает в областном центре. Однако супруг утверждает, что не встречался с Жулдыз после ее исчезновения, сообщает mgorod.kz.

У Жулдыз двое детей. Старшему из них четыре года, младшему нет и полутора лет. В день исчезновения женщина была одета в короткую кожаную куртку коричневого цвета, разноцветную юбку и балетки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Жулдыз Сисеновой, ее близкие просят обращаться по телефону 8 (702) 665−53−45.

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