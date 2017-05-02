Молодая мать двоих детей пропала в ЗКО
26 апреля ушла из дома и не вернулась 21-летняя жительница села Богдановка Теректинского района ЗКО Жулдыз Сисенова.
26 апреля ушла из дома и не вернулась 21-летняя жительница села Богдановка Теректинского района ЗКО Жулдыз Сисенова.
Женщина сказала родным, что съездит ненадолго в Уральск повидать мужа, который работает в областном центре. Однако супруг утверждает, что не встречался с Жулдыз после ее исчезновения, сообщает mgorod.kz.
У Жулдыз двое детей. Старшему из них четыре года, младшему нет и полутора лет. В день исчезновения женщина была одета в короткую кожаную куртку коричневого цвета, разноцветную юбку и балетки.
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