Молодая мать двоих детей пропала в ЗКО

Женщина сказала родным, что съездит ненадолго в Уральск повидать мужа, который работает в областном центре. Однако супруг утверждает, что не встречался с Жулдыз после ее исчезновения, сообщает mgorod.kz.

У Жулдыз двое детей. Старшему из них четыре года, младшему нет и полутора лет. В день исчезновения женщина была одета в короткую кожаную куртку коричневого цвета, разноцветную юбку и балетки.



Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Жулдыз Сисеновой, ее близкие просят обращаться по телефону 8 (702) 665−53−45 .