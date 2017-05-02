После пожаров в Иркутской области возбудили дело о халатности
Ряд дел о халатности чиновников возбудили в Иркутской области после крупных пожаров, оставивших десятки людей без крова, говорится в сообщении Следственного комитета России.
Ряд дел о халатности чиновников возбудили в Иркутской области после крупных пожаров, оставивших десятки людей без крова, говорится в сообщении Следственного комитета России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… “халатность” по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами Зиминского районного муниципального образования Иркутской области», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 28 апреля поступило сообщение о возгорании домов в результате пала травы в населенном пункте Большерастягаевский. Огнем были уничтожены семь домов. Отмечается, что произошедшее стало возможным
Кроме того, следователи завели дело по статье «халатность» по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципального образования «Зоны» Аларского района должностных обязанностей
Сообщается, что 28 апреля также
В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий для выяснения обстоятельств произошедшего.