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13:52 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяк получил ожоги 19% тела во время жарки шашлыка

Мужчину доставили в ожоговое отделение больницы.

34-летний житель Перми получил сильные ожоги во время жарки шашлыка.

Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС, инцидент произошёл вечером 30 апреля. Мужчина готовил шашлыки на открытом мангале и получил ожог пламенем 19% площади тела. Пострадавшего на скорой помощи увезли в ожоговое отделение одной из пермских больниц.

Чуть ранее в воскресенье, 30 апреля, в травмпункт в Краснокамске обратился 47-летний мужчина с жалобами на ожог бедра. Оказалось, что накануне 29 апреля он жарил шашлыки на своей даче в деревне Шилово и нечаянно пролил жидкость для розжига на ногу. В результате загорелась штанина. Мужчина сумел погасить пламя водой, но всё равно получил ожог 3% площади тела.

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