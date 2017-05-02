Пермяк получил ожоги 19% тела во время жарки шашлыка
Мужчину доставили в ожоговое отделение больницы.
Мужчину доставили в ожоговое отделение больницы.
34-летний житель Перми получил сильные ожоги во время жарки шашлыка.
Как сообщили в
Чуть ранее в воскресенье, 30 апреля, в травмпункт в Краснокамске обратился 47-летний мужчина с жалобами на ожог бедра. Оказалось, что накануне 29 апреля он жарил шашлыки на своей даче в деревне Шилово и нечаянно пролил жидкость для розжига на ногу. В результате загорелась штанина. Мужчина сумел погасить пламя водой, но всё равно получил ожог 3% площади тела.