Бухгалтер УК отправится в колонию за растрату 320 тысяч рублей

В Пермском крае Кунгурский городской суд вынес приговор бывшему главбуху ООО «Домоуправление № 6 плюс» и ООО «Домоуправление № 6», которую признали виновной в растрате, сообщает прокуратура.



Женщина вносила заведомо ложные данные в бухгалтерские документы управляющих компаний, чтобы украсть денежные средства. Таким образом, было присвоено более 320 тысяч рублей.



Деньги она перечисляла себе в качестве зарплаты, своим родственникам, которые работали в ООО «Домоуправление № 6 плюс». Также часть этих средств она отдала для погашения кредитов.



Суд приговорил бухгалтера к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере семи тысяч рублей в доход государства.



Также она обязана в полном объеме возместить причиненный преступлением ущерб.и.