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13:44 (мск), источник: Новости Перми

Бухгалтер УК отправится в колонию за растрату 320 тысяч рублей

Подсудимая совершала хищения, работая в ООО «Домоуправление № 6 плюс» и ООО «Домоуправление № 6». Деньги она перечисляла себе и своим родственникам.

В Пермском крае Кунгурский городской суд вынес приговор бывшему главбуху ООО «Домоуправление № 6 плюс» и ООО «Домоуправление № 6», которую признали виновной в растрате, сообщает прокуратура.

Женщина вносила заведомо ложные данные в бухгалтерские документы управляющих компаний, чтобы украсть денежные средства. Таким образом, было присвоено более 320 тысяч рублей.

Деньги она перечисляла себе в качестве зарплаты, своим родственникам, которые работали в ООО «Домоуправление № 6 плюс». Также часть этих средств она отдала для погашения кредитов.

Суд приговорил бухгалтера к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере семи тысяч рублей в доход государства.

Также она обязана в полном объеме возместить причиненный преступлением ущерб.и.

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