Зараженные птичьим гриппом товары вышли за пределы Ростовской области
Россельхознадзор сообщил о распространении зараженной птичьим гриппом продукции за пределы Ростовской области, об этом говорится на сайте ведомства.
Россельхознадзор сообщил о распространении зараженной птичьим гриппом продукции за пределы Ростовской области, об этом говорится на сайте ведомства.
Наличие вируса подтвердилось при исследовании птицеводческой продукции производства ООО «Евродон» Ростовской области, поступившей на продажу в Краснодарский край.
Россельхознадзор информирует, что зараженная продукция поступила в продажу ООО «Торговый дом «Индолина» Октябрьский район Ростовской области, ООО «РКЗ — Тавр» г.
При этом часть товара была вывезена из ООО «Краснодарский Продуктовый Дом» уже после обнаружения в ней опасного вируса. Она выбыла из предприятия без
В службе предупредили о том, что пропавшая продукция могла быть вывезена за пределы Ростовской области. Россельхознадзор обратился к руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации для принятия мер, которые позволять не допустить дальнейшее распространение вируса.