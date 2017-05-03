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16:52 (мск), источник: "Российская газета"

Зараженные птичьим гриппом товары вышли за пределы Ростовской области

Россельхознадзор сообщил о распространении зараженной птичьим гриппом продукции за пределы Ростовской области, об этом говорится на сайте ведомства.

Наличие вируса подтвердилось при исследовании птицеводческой продукции производства ООО «Евродон» Ростовской области, поступившей на продажу в Краснодарский край.

Россельхознадзор информирует, что зараженная продукция поступила в продажу ООО «Торговый дом «Индолина» Октябрьский район Ростовской области, ООО «РКЗ — Тавр» г. Ростов-на-Дону Ростовской области, ООО «Компания «Элитгрупп» г. Ростов-на-Дону Ростовской области, ООО «Краснодарский Продуктовый Дом» г. Краснодар Краснодарского края.

При этом часть товара была вывезена из ООО «Краснодарский Продуктовый Дом» уже после обнаружения в ней опасного вируса. Она выбыла из предприятия без ветеринарно-сопроводительных документов в неизвестном направлении. Таким образом сохраняется риск купить зараженную продукцию. Россельхознадзор пытается выяснить местонахождение пропавшей продукции с помощью правоохранительных органов.

В службе предупредили о том, что пропавшая продукция могла быть вывезена за пределы Ростовской области. Россельхознадзор обратился к руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации для принятия мер, которые позволять не допустить дальнейшее распространение вируса.

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