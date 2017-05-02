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14:11 (мск), источник: Volga News

В Тольятти погиб мужчина, выброшенный избитым из машины

В воскресенье, 30 апреля, около 17:00, по предварительным данным, неподалеку от магазина у дома № 29 по Приморскому Бульвару в Тольятти выбросили из машины избитого 41-летнего мужчину.

Предположительно, у него были признаки травм, в том числе на голове. Пострадавший скончался.

Причины его смерти и обстоятельства случившегося устанавливаются, рассказали корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

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