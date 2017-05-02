В Тольятти погиб мужчина, выброшенный избитым из машины
В воскресенье, 30 апреля, около 17:00, по предварительным данным, неподалеку от магазина у дома № 29 по Приморскому Бульвару в Тольятти выбросили из машины избитого 41-летнего мужчину.
В воскресенье, 30 апреля, около 17:00, по предварительным данным, неподалеку от магазина у дома № 29 по Приморскому Бульвару в Тольятти выбросили из машины избитого 41-летнего мужчину.
Предположительно, у него были признаки травм, в том числе на голове. Пострадавший скончался.
Причины его смерти и обстоятельства случившегося устанавливаются, рассказали корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.