На Куликово поле после сообщения о минировании снова начали пускать людей. Об этом сообщает корреспондент «112 Украина».

По словам корреспондента эвакуировать людей из-за сообщения о заминировании Дома профсоюзов начали около 12:40. Сразу же приехала группа взрывотехников. Сейчас полиция уже подтвердила, что взрывчатку не нашли и людей уже начали пускать на Куликово поле, где проходят траурные мероприятия.