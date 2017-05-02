На Куликово поле после сообщения о минировании снова начали пускать людей
Корреспондент сообщил, что информация о минировании Политехнического института также не подтвердилась.
Корреспондент сообщил, что информация о минировании Политехнического института также не подтвердилась.
На Куликово поле после сообщения о минировании снова начали пускать людей. Об этом сообщает корреспондент «112 Украина».
По словам корреспондента эвакуировать людей
«В целях обеспечения безопасности граждан на время проверки правоохранителями были эвакуированы граждане, находившиеся на территории Куликова поля. В настоящее время доступ в Дом профсоюзов открыт», — сообщает
Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности лица, причастного к оказанию ложного сообщения.
Также не подтвердилось сообщение о минировании университетов в Одссе. Принимается решение о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сегодня в Одессе день траура в связи с трагическими событиями 2 мая 2014 года. Правопорядок охраняют 3 тыс. правоохранителей. Сообщалось о задержании четырех человек с георгиевскими лентами.
ТакжеСБУ задержала группу местных жителей по подозрению в подготовке терактов, диверсий и провокаций.