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13:59 (мск), источник: 112.ua

На Куликово поле после сообщения о минировании снова начали пускать людей

Корреспондент сообщил, что информация о минировании Политехнического института также не подтвердилась.

Источник: 112.ua

На Куликово поле после сообщения о минировании снова начали пускать людей. Об этом сообщает корреспондент «112 Украина».

По словам корреспондента эвакуировать людей из-за сообщения о заминировании Дома профсоюзов начали около 12:40. Сразу же приехала группа взрывотехников. Сейчас полиция уже подтвердила, что взрывчатку не нашли и людей уже начали пускать на Куликово поле, где проходят траурные мероприятия.

«В целях обеспечения безопасности граждан на время проверки правоохранителями были эвакуированы граждане, находившиеся на территории Куликова поля. В настоящее время доступ в Дом профсоюзов открыт», — сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности лица, причастного к оказанию ложного сообщения.

Также не подтвердилось сообщение о минировании университетов в Одссе. Принимается решение о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня в Одессе день траура в связи с трагическими событиями 2 мая 2014 года. Правопорядок охраняют 3 тыс. правоохранителей. Сообщалось о задержании четырех человек с георгиевскими лентами.

ТакжеСБУ задержала группу местных жителей по подозрению в подготовке терактов, диверсий и провокаций.

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