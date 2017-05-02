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14:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Кунгуре мужчина разбился насмерть, упав из квартиры на пятом этаже

Причины происшествия устанавливаются.

37-летний житель Кунгура упал из квартиры, расположенной на пятом этаже, и разбился насмерть.

Как рассказали в Кунгурской городской службе спасения, трагедия произошла сегодня ночью. В 3.15 на пульт дежурного поступил звонок из местного отделения полиции «МО МВД Кунгурский». Сотрудники полиции попросили спасателей обеспечить доступ в квартиру погибшего, расположенную в одном из домов на улице Челюскинцев.

В Кунгурской службе спасения добавили, что сейчас устанавливаются причины трагедии.

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