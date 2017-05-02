В Кунгуре мужчина разбился насмерть, упав из квартиры на пятом этаже

37-летний житель Кунгура упал из квартиры, расположенной на пятом этаже, и разбился насмерть.

Как рассказали в Кунгурской городской службе спасения, трагедия произошла сегодня ночью. В 3.15 на пульт дежурного поступил звонок из местного отделения полиции «МО МВД Кунгурский». Сотрудники полиции попросили спасателей обеспечить доступ в квартиру погибшего, расположенную в одном из домов на улице Челюскинцев.

В Кунгурской службе спасения добавили, что сейчас устанавливаются причины трагедии.